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"محامون من أجل العدالة" تدين اعتقالات المواطنين على خلفية الانتخابات

30 مارس 2022 . الساعة 23:44 بتوقيت القدس
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انتهاكات السلطة تصاعدت بالتزامن مع الانتخابات المحلية المجتزأة (صورة أرشيفية)

قالت "مجموعة محامون من أجل العدالة"، اليوم الأربعاء، إنها تتابع بقلق التقارير الواردة حول حملة استدعاءات واعتقالات تشنها أجهزة أمن السلطة ضد المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، على إثر ممارستهم حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات المحلية ترشحًا واقتراعًا.

وأكدت المجموعة في بيان صحفي، أن حملة الاستدعاءات والاعتقالات الحالية، تتعارض بشكل جوهري مع القانون الأساسي الفلسطيني، والذي يؤكد حق الفلسطينيين في المشاركة بالحياة السياسية.

وأشارت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إلى المرسوم الرئاسي رقم (٥) لعام ٢٠٢١ بشأن تعزيز الحريات العامة، والذي يؤكد حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.

وأبدت خشيتها من تكرار مشاهد انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، والتي تزايدت بعد إلغاء الانتخابات التشريعية في تجاوزٍ واضحٍ للقانون الأساسي الفلسطيني والمرسوم الرئاسي.

وعبرت المجموعة عن تخوفها من تكرار ملاحقة المواطنين المشاركين في الانتخابات المحلية، على غرار ما حدث في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١، في أعقاب المرحلة الأولى للانتخابات، حيث سجلت المجموعة انتهاكاتٍ وصلت لإطلاق النار على سيارة أحد المرشحين، واعتقال عددٍ آخر.

وجددت المجموعة، إدانتها لانتهاك حريات المواطنين، ودعت إلى احترام نتائج الانتخابات، واحترام حق المواطنين في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعملية الديموقراطية دون أي تهديدٍ أو خوفٍ يلاحقهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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