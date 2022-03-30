الاحتلال يسمح للمتطرف "بن غفير" باقتحام الأقصى

قررت شرطة الاحتلالُ الإسرائيلي، مساء اليوم، السماح لعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى يوم غد.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن شرطة الاحتلال تعتزم السماح لعضو الكنيست "إيتمار بن غفير" باقتحام المسجد الأقصى صباح يوم غد الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عضو الكنيست المتطرف، نيته اقتحام المسجد الأقصى غداً سواء وافقت شرطة الاحتلال على ذلك أم رفضت.

وكان الفلسطينيون قد حذروا من تصاعد اقتحامات المستوطنين الأمر الذي سيدفع المنطقة لمزيدٍ من التصعيد والتوترات بفعل انتهاكات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين