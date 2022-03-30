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ملاكم عالمي حاول إنقاذ قطة فتعرض لـ"ضربة قاضية"

30 مارس 2022 . الساعة 20:55 بتوقيت القدس
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الإيرلندي الشمالي كارل فرامبتون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر بطل العالم في الملاكمة، الإيرلندي الشمالي كارل فرامبتون، مصابا بخدوش في وجهه وعنقه.

وكان الذي اعتزل الملاكمة في نيسان/ إبريل الماضي عن 34 عاما، قد حاول إنقاذ قطة من هجوم كلب، لكن القطة هاجمته، وأصابته بخدوش في عنقه وفمه.

واضطر البطل السابق في منظمتي "WBA" و"IBF" في الوزن الثقيل لأخذ حقنة التيتانوس في أحد مستشفيات العاصمة بلفاسات، بعدما أصابته القطة.

كما نشر فرامبتون صورا من الحادثة، عبر حسابه في "إنستغرام"، مشيرا إلى أنه أنقذ القطة، لكنه تعرض لخدوش استدعت توجهه للمستشفى لتلقي العلاج.

المصدر / وكالات
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#ملاكم #هجوم قطة

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