غانتس يلوح باستدعاء آلاف جنود الاحتياط

أعرب وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، عن استعداده "الفوري" لاستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط إذا لزم الأمر للحيلولة دون وقوع عمليات فدائية جديدة ضد المستوطنين الإسرائيليين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غانتس في ختام تقييم للوضع بالقدس بمشاركة قيادات أجهزة أمنية إسرائيلية.

وقال غانتس، وفق ما نقلت عنه قناة "كان" التابعة للاحتلال: "(إسرائيل) تتعرض لهجوم قاتل، نتخذ إجراءات دفاعية وهجومية لمنع الهجمات القادمة قدر الإمكان".

وأضاف: "إذا لزم الأمر سنقوم على الفور باستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط الذين سيغمرون الشوارع ويعملون في كل مكان يتطلب نشاطا عملياتيا".

وتابع غانتس: "ننفذ اعتقالات وقائية في كل مكان، وتم منع عشرات الهجمات في الآونة الأخيرة، وكل الوسائل متاحة لكسر هذه الموجة".

وفي وقت سابق الأربعاء، قرر غانتس، تعزيز قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية بـ 12 كتيبة إضافية، فضلا عن كتيبتين تم إرسالهما لتعزيز القوات المنتشرة على حدود قطاع غزة، ونقل ألف جندي مدرب لمساعدة "الشرطة" في عملياتها.

وقتل 11 مستوطنا إسرائيليا في 3 عمليات متتالية، خلال نحو أسبوع في شمالي وجنوبي ووسط فلسطين المحتلة، ما أدى إلى موجة من الغضب في صفوف المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين