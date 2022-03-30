عدة قرارات مهمة للعمل الحكومي بغزة اليوم.. طالع تفاصيلها

أقرت متابعة العمل الحكومي بغزة، عدة قرارات إدارية في جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الأربعاء.

وحيّت متابعة العمل الحكومي شعبنا الفلسطيني الذي خرج اليوم، في الداخل والشتات، لإحياء ذكرى يوم الأرض، تأكيدًا منه على وحدة الهدف والمصير.

وناقشت في جلستها الأسبوعية الدورية، عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما اعتمدت محاضر اجتماعات لجنة البنية التحتية، ولجنة شؤون الأراضي، كما أحالت عددًا من مشاريع القوانين والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

وقررت صرف مبلغ (800 شيقل) لأسر شهداء عدوان 2014م، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، وذلك عبر وزارة التنمية الاجتماعية، ممن لا يتلقون رواتب منتظمة من أي جهة أخرى.

كما وقررت تقليص الفترة اللازمة للاستفادة مرة أخرى بالصرف من المستحقات في حالات زراعة الأنابيب وعلاج مرض السرطان والسفر للعلاج، بحيث يمكن التقدم والاستفادة بعد مضي عام على آخر طلب تم صرفه.

وأعلنت صرف ما تبقى من مبالغ مستحقة لموظفي عقود التشغيل المؤقت وعددهم (2700) موظف، وهم: كشف عقود ال (200) موظف بالدفاع المدني، و (2500) عقد للتشغيل المؤقت خلال جائحة كورونا.

كما وقررت تمديد القرار الخاص بخصم الضرائب على المركبات التجارية بنسبة (80%)، حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وكذلك إعفاء مستفيدي الشئون الاجتماعية من الرسوم المقرة لمعاملة جمع الشمل في الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بحيث تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تقديم الإفادة اللازمة لذلك.

وأكدت الموافقة على المقترح المقدم من صندوق السلامة المرورية، لإنشاء محطات انتظار للركاب على امتداد شارع صلاح الدين.

ونوهت لتكليف سلطة الأراضي بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشئون الدينية، لتخصيص قطعة أرض في المحافظة الوسطى، بغرض إقامة مقبرة بديلة لدفن الموتى.

وصادقت على تشكيل اللجنة التوجيهية لسلامة الغذاء والدواء، برئاسة وزارة الصحة وعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذلك تنسيب مقترح مشروع قانون صندوق الإسكان الفلسطيني، المقدم من وزارة الأشغال العامة والإسكان للمجلس التشريعي.

وكلفت وزارة المالية بتسديد رسوم استخراج الوثائق والمستندات الرسمية بدل(فاقد، تالف)، للمتضررين جراء الكوارث.

المصدر / فلسطين أون لاين