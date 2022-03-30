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مستوطنون يعتدون على منازل المواطنين في مسافر يطا

30 مارس 2022 . الساعة 19:21 بتوقيت القدس
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اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على منازل المواطنين في قرية الطوبا بمسافر يطا جنوب الخليل، بحماية جيش الاحتلال الذي اعتقل شابا.

وقال الناشط في لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، إن مجموعات من المستوطنين هاجمت بحماية قوات الاحتلال منازل المواطنين في الطوبا، وحطمت مركبتين للمواطن عمر أبو جندية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رياض عوض (18 عاما).

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل تجمع "خلة الضبع والمفقرة"، وأوقفت مركبات المواطنين وقامت بتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة حركتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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