فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عدة قرارات مهمة للعمل الحكومي بغزة اليوم.. طالع تفاصيلها

مستوطنون يعتدون على منازل المواطنين في مسافر يطا

الاحتلال ينفذ حملة إبعادات واسعة عن المسجد الأقصى

"عبد الهادي": ثورة الأرض تتميز بأنها شاملة في أنحاء الوطن والشتات

مهرجان مركزي حاشد في الداخل المحتل إحياء ليوم الأرض

"حماس" تدعو إلى المشاركة الفاعلة في جمعة فجر سيف القدس

طهاة بالضفة يُعدّون أكبر طبق "مُجدّرة"

معلمة فلسطينية تفوز بجائزة مؤسسة "Earth Prize" العالمية

حرائر يزرن والدة الشهيد مازن فقها في ذكرى استشهاده

مهرجان مركزي بغزة لإحياء يوم الأرض

إعلان تيك توك داخلي

الاحتلال ينفذ حملة إبعادات واسعة عن المسجد الأقصى

30 مارس 2022 . الساعة 19:08 بتوقيت القدس
...

 نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وإبعادات لعدد كبير من المقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت سلطات الاحتلال اعتقال 17 مقدسياً، وتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، تحسبا لتصعيد الأوضاع في رمضان.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبادة وعبد الله صيام من حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إيهاب الهدرة وسراج أبو سبيتان من بلدة الطور، فيما أبعدت الشاب رامي الفاخوري عن المسجد الأقصى.

وللمرة الثالثة على التوالي جدد الاحتلال الإبعاد عن أحياء شرق القدس بحق الأسـير المقدسي المحرر يعقوب أبو عصب.

وأمضى أبو عصب في سجون الاحتلال حوالي 15 عاما وتحرر من الأسر عام 2018

وأبعد الاحتلال الشاب أحمد الرجبي من بلدة سلوان عن منطقة باب العامود حتى تاريخ 5/5/2022 وغرامة مالية بقيمة 1000 شيقل.

كذلك فرض الحبس المنزلي على الشاب المقدسي مفيد محمد العباسي من بلدة سلوان، والإبعاد عن القدس القديمة والشوارع المحاذية لها 15 يوماً.

وسبق أن سلمت سلطات الاحتلال مدير مركز زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن في القدس الشيخ عبد الرحمن بكيرات قراراً بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتمديد.

وتتواصل التوقعات بتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية، في ظل زيادة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وتوقعات لدى الاحتلال بتوتر الأوضاع الأمنية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#المسجد الأقصى #الاحتلال #إبعادات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة