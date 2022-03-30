الاحتلال ينفذ حملة إبعادات واسعة عن المسجد الأقصى

نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وإبعادات لعدد كبير من المقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت سلطات الاحتلال اعتقال 17 مقدسياً، وتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، تحسبا لتصعيد الأوضاع في رمضان.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبادة وعبد الله صيام من حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إيهاب الهدرة وسراج أبو سبيتان من بلدة الطور، فيما أبعدت الشاب رامي الفاخوري عن المسجد الأقصى.

وللمرة الثالثة على التوالي جدد الاحتلال الإبعاد عن أحياء شرق القدس بحق الأسـير المقدسي المحرر يعقوب أبو عصب.

وأمضى أبو عصب في سجون الاحتلال حوالي 15 عاما وتحرر من الأسر عام 2018

وأبعد الاحتلال الشاب أحمد الرجبي من بلدة سلوان عن منطقة باب العامود حتى تاريخ 5/5/2022 وغرامة مالية بقيمة 1000 شيقل.

كذلك فرض الحبس المنزلي على الشاب المقدسي مفيد محمد العباسي من بلدة سلوان، والإبعاد عن القدس القديمة والشوارع المحاذية لها 15 يوماً.

وسبق أن سلمت سلطات الاحتلال مدير مركز زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن في القدس الشيخ عبد الرحمن بكيرات قراراً بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتمديد.

وتتواصل التوقعات بتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية، في ظل زيادة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وتوقعات لدى الاحتلال بتوتر الأوضاع الأمنية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين