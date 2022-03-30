"عبد الهادي": ثورة الأرض تتميز بأنها شاملة في أنحاء الوطن والشتات

أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان د. أحمد عبد الهادي، أن رسالة شعبنا في يوم الأرض هي أن الأرض لنا، مشددا في السياق على أن ثورة الأرض بدأت منذ احتلال فلسطين ومستمرة حتى اليوم.

وأضاف عبد الهادي، خلال مهرجان حاشد في مدينة صيدا جنوب لبنان، نظمته حركة "حماس"، بمناسبة يوم الأرض، مساء اليوم الأربعاء: "ثورة الأرض تتميز بأنها شاملة في كل أنحاء الوطن والشتات".

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني يقف مستندا إلى مقاومة صلبة في غزة يستمد منها بعد الله القوة والدعم والصبر والعزيمة حتى النصر.

وأوضح أن قيادة كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، وفصائل المقاومة اتخذت قرارا بعد معركة سيف القدس بتفعيل المقاومة المسلحة في الضفة والقدس والداخل المحتل.

ودان عبد الهادي في سياق آخر قمة النقب، رافضا التطبيع مع الاحتلال بكل أشكاله

ووجه التحية إلى شعبنا المرابط في فلسطين، وإلى الأبطال والمجاهدين "الذين سنرسم معهم لوحة النصر والتحرير والعودة".

وشدد عبد الهادي على أن اللاجئين الفلسطينيين في الشتات سيكونون جزءا أساسيا في معركة التحرير والعودة.

ويحيي الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في الوطن والشتات، ذكرى يوم الأرض، التي تصادف الـ30 من مارس/ آذار من كل عام.

المصدر / فلسطين أون لاين