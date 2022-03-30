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"حماس" تدعو إلى المشاركة الفاعلة في جمعة فجر سيف القدس

30 مارس 2022 . الساعة 18:13 بتوقيت القدس
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دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جماهير شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا العربية والإسلامية، إلى المشاركة الفاعلة في صلاة الفجر من يوم الجمعة القادم، في مساجد فلسطين وكلّ المساجد، ضمن حملة "الفجر العظيم"، والتي تأتي بعنوان "فجر سيف القدس".

وفي بيان لها أكدت الحركة مساء اليوم الأربعاء، أن فجر سيف القدس يأتي تعزيزاً لثبات شعبنا وصموده على أرضه، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، ودعماً لحقّه المشروع في الدفاع عنها، وحمايتها من جرائم الاحتلال وإرهاب المغتصبين الصهاينة.

وأشادت حماس بـ"حملة الفجر العظيم"، المتواصلة في أسابيعها المفعمة بالرّباط وشدّ الرّحال والتضحية والصمود، بمشاركة أبناء شعبنا في أماكن وجودهم كافة، مجسّدين فيها ملحمة بطولية في التماسك والوحدة على درب النّضال، حتّى انتزاع حقوقه الوطنية كافّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #حماس #فجر سيف القدس

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