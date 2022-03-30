فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تدعو إلى المشاركة الفاعلة في جمعة فجر سيف القدس

طهاة بالضفة يُعدّون أكبر طبق "مُجدّرة"

معلمة فلسطينية تفوز بجائزة مؤسسة "Earth Prize" العالمية

حرائر يزرن والدة الشهيد مازن فقها في ذكرى استشهاده

مهرجان مركزي بغزة لإحياء يوم الأرض

مسيرتان بسخنين وعرابة ومهرجان مركزي بدير حنا إحياء ليوم الأرض

سماعة متطورة تحتوي مهمات تنقية الهواء ومنع الضوضاء

طالع الكشف.. الإعلان عن أسماء مسافري معبر رفح الخميس

بلدية غزة تفتتح بازارًا تراثيًا إحياءً للذكرى 46 ليوم الأرض

شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم ضد السنغال بعد الهزيمة "المُرة"

إعلان تيك توك داخلي

بالصور طهاة بالضفة يُعدّون أكبر طبق "مُجدّرة"

30 مارس 2022 . الساعة 18:02 بتوقيت القدس
...
طبق المجدرة

أعد طهاة من الضفة، الأربعاء، أكبر طبق "مُجدّرة"، تمهيدا لتسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وجاء إعداد الطبق في ختام فعاليات المهرجان الدولي الأول "أرض كنعان" الذي نظمته الجمعية الفلسطينية لفنون الطهي، وبدأ السبت.

وقال الشيف شكري مطالقة، أحد المشاركين في إعداد الطبق، إن "المجدرة" طبق شعبي فلسطيني يعتمد أساسا على العدس والأرز، أو البرغل.

وأضاف إن إعداد الطبق "تطلب 750 كيلوغراما من البُرغل (يُصنع من القمح)، و450 كيلوغراما من العدس، و250 كيلوغراما من البصل".

وأشار إلى استخدام ما بين 75 و80 لترا من زيت الذرة، وبين 35 و40 لترا من زيت الزيتون، و30 كيلوغراما من البهارات، ومثلها من الملح.

وقال إن الطهاة استهلكوا 10 أسطوانات من الغاز، ونحو 1.8 لتر مكعب من الماء.

وذكر مطالقة أن مساحة الطبق بلغت 40 مترا مربعا، ووزنه نحو طن ونصف.

من جهته، قال رئيس الجمعية الفلسطينية لفنون الطهي، سامر أبو جمعة إن 20 طاهيا شاركوا في إعداد الطبق على مدى 5 ساعات.

وأضاف أن الجمعية ماضية في إجراءات تسجيل الطبق في موسوعة غينيس، وزودت الجهات المعنية في الموسوعة بالمعلومات المطلوبة.

ويقول أبو جمعة إن إعداد الطبق يهدف إلى "تكريس مقاومة تهويد الطبق الفلسطيني، وحمايته من السرقة".

20220330_2_52866471_75296455.jpg


20220330_2_52866471_75296454.jpg


20220330_2_52866471_75296453.jpg


20220330_2_52866471_75296450.jpg


20220330_2_52866471_75296451.jpg
 

المصدر / الأناضول
إعلان فيسبوك داخلي
#الضفة #طهاة #مجدرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة