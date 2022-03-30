معلمة فلسطينية تفوز بجائزة مؤسسة "Earth Prize" العالمية

فازت صفاء محمود عبيد، المعلمة في مدرسة إناث صويلح الإعدادية التابعة للأونروا في الأردن، مسابقة جائزة مؤسسة "Earth Prize" العالمية.

وعلقت المعلمة "عبيد" بعد إعلان فوزها بالقول: "إنني فخورة جدا بتمثيل الأونروا بهذه المسابقة العالمية في مجال الاستدامة البيئية، ومنحي لقب "معلمة العام Educator of the Year" يزيد من إحساسي بالمسؤولية تجاه بيئتي ومجتمعي وأيضاً طلابي، الذين حرصت على دمج التعلم البيئي لهم في غرفة الصف من خلال إنشاء دليل أنشطة بيئية إثرائية وتعليمية سهلة الاستخدام والتطبيق لزيادة الوعي حيال القضايا البيئية."

وعبرت الأونروا في بيان لها، عن فخرها بنيل المعلمة "عبيد" لهذه الجائزة، واختيارها لتحمل لقب "معلمة العام" جائزة المؤسسة العالمية، وقد تم منحها جائزة نقدية بلغت قيمتها ١٢٫٥٠٠ دولار أمريكي.

ونوهت الأونروا إلى أن المعلمة عبيد عملت على إشراك طالباتها في مسابقة "Earth Prize"، وهي مسابقة للاستدامة البيئية مخصصة للطلاب في المراحل العمرية من١٣-١٩عاماً، وفق مواضيع بيئية ذات اهتمام بالنسبة لهن كلاجئات فلسطينيات في الأردن.

وشملت هذه المواضيع البيئية قضايا مثل تصحر البحر الميت بحلول ٢٠٣٠، وجعل بيئة المخيمات صديقة للبيئة وإدارة نفايات الطعام في الأردن.

وشاركت ثلاثة فرق طلابية من مدرسة إناث صويلح الإعدادية في المسابقة حيث قدموا تصاميم لحلول إبداعية ومبتكرة للتحديات البيئية التي تواجهها مجتمعاتهم.

وتضمنت الحلول الإبداعية والعملية لهذه الفرق بيانات من وزارة المياه والري الأردنية.

وحظيت مبادرة وقيادة المعلمة عبيد بالاعتراف من جانب لجنة اختيار الفائزين من مؤسسة "Earth Prize" ولاحقا لمقابلة أجريت معها فقد اختيرت للفوز بجائزة معلمة العام لسنة ٢٠٢٢ ومنحت لقب "معلمة العام".

بالإضافة إلى طلاب المعلمة عبيد شارك ٣٤ فريق من ٢٤ مدرسة للأونروا ومركز تدريب مهني واحد بعد تسجيل مشاريعهم في هذه المسابقة.

حصلت اثنتان من مدارس الأونروا على مراكز متقدمة من ضمن ٣٤ فريقاً مشاركاً في جائزة الأفرقة المدرسية، وعلى وجه التحديد مدرسة ثانوية عمقا المختلطة في لبنان وكلية تدريب غزة التابعة للأونروا في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين