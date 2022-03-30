مسيرتان بسخنين وعرابة ومهرجان مركزي بدير حنا إحياء ليوم الأرض

نظمت الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل عام 48 فعاليات لإحياء الذكرى الـ46 ليوم الأرض الخالد، مسيرة مركزية في منطقة البطوف، حيث انطلقت مسيرة محلية من سخنين التحمت بمسيرة مدينة عرابة عند النصب التذكاري، ثم أكملت المسيرة حتى دير حنا حيث أقيم مهرجان مركزي.

وحمل المشاركون في المسيرة صور الشهداء والأعلام الفلسطينية وشعارات منددة بالسياسات العنصرية الممنهجة وخصوصًا المخططات السلطوية التي تستهدف وجود أهالي النقب على أراضيهم.

وسبق المسيرة زيارة عوائل وأضرحة الشهداء خضر خلايلة ورجا أبو ريا وخديجة شواهنة، ثم زيارة عائلة وضريح الشهيد خير ياسين في عرابة.

ومما يذكر أن فعاليات الذكرى الـ46 ليوم الأرض على صعيد قطري، بدأت يوم السبت الماضي، في منطقة النقب وتحديدا قرية سعوة مسلوبة الاعتراف، إذ تضمنت زرع أشتال الزيتون في أراضي سعوة والأطرش التي جرى تجريفها وحرثها قبل عدة شهور من قبل الاحتلال.

وتحل ذكرى يوم الأرض هذا العام وسط تصعيد إسرائيلي شرس على الأراضي العربية في النقب، لتفرض حصارا أشد على البلدات العربية مسلوبة الاعتراف، في حين يقرر الاحتلال إقامة 12 مستوطنة على الأراضي العربية المسلوبة، ومن بينها مدينة للمتدينين الحريديين.

المصدر / فلسطين أون لاين