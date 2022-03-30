فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مهرجان مركزي بغزة لإحياء يوم الأرض

سماعة متطورة تحتوي مهمات تنقية الهواء ومنع الضوضاء

طالع الكشف.. الإعلان عن أسماء المسافرين عبر معبر رفح الخميس

بلدية غزة تفتتح بازارًا تراثيًا إحياءً للذكرى 46 ليوم الأرض

شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم ضد السنغال بعد الهزيمة "المُرة"

مدينة أمريكية تعتمد قرارا بتسمية شارعها الرئيسي بـ”طريق فلسطين”

"أبو مرزوق": نيل شعبنا لحريته وكرامته واستعادة أرضه واجب مقدس

نقابات العمال: شعبنا يؤكد بيوم الأرض أن محاولات تقسيم الأرض فشلت

"كوخافي" يوعز بالانتقال للجهوزية القصوى والاستعداد لسيناريوهات "تصعيدية"

بلدية خان يونس تُطلق حملة "شاطئ نظيف" إحياءً ليوم الأرض

إعلان تيك توك داخلي

"أبو مرزوق": نيل شعبنا لحريته وكرامته واستعادة أرضه واجب مقدس

30 مارس 2022 . الساعة 16:36 بتوقيت القدس
...
عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، ونائب رئيسها في الخارج موسى أبو مرزوق، إن "الحالة الطبيعية للشعب الفلسطيني هي مُقاومة المشروع الصهيوني، حيثما وُجد، وبالشكل والطريقة الملائمة ‏زمانًا ومكانًا، وصولًا إلى تفكيكه، واستئصاله".

وأضاف أبو مرزوق في تصريح مكتوب اليوم الأربعاء، أن "نيل شعبنا لحريته، وكرامته، واستعادة أرضه، واجب مقدس، ولذلك لم ولن تنكسر ‏إرادة القتال لديه، يومًا من الأيام، رغم مضي قرابة قرن على الاستعمار".

وتابع أن "ذلك يجعل العدو أمام تصاعد للعمليات البطولية، بشكل لا يشمل ‏زيادة عدد نقاط الاشتباك معه فقط، وإنما مدى تأثير هذه العمليات، وانتشارها، ووصولها إلى عمق الكيان، وزرع ‏الرعب لدى مستوطنيه".

وأشار إلى أن "محاولات أمريكا المستمرة في فرض التطبيع على حكومات المنطقة لجعل هذا الكيان طبيعيا في وجوده، ومحمياً في عدوانه، لن تفلح، ولن تجدي نفعاً، وإن هرولة البعض بالاستجابة للضغوط الأمريكية طلباً لحاجيات محلية، لن ينفعها ذلك" وفق ما يرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #المقاومة #الاحتلال #موسى أبو مرزوق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة