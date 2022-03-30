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طالع الكشف.. الإعلان عن أسماء المسافرين عبر معبر رفح الخميس

30 مارس 2022 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
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نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس (31 مارس).

وبينت الوزارة في بيان أن السفر سيكون للأسماء المتبقية من كشف الحافلة التاسعة، والعاشرة من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2022/16) والمتأخرين من الكشف السابق رقم (15)، بالإضافة حافلة رقم (5) من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/13)، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر

كما دعت المسافرين لضرورة إجراء فحص كورونا للحافلة الأولى من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأوضحت الوزارة في بيانها مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الخميس 3/31: فحص الحافلات (2-4).

- الأحد 4/3: فحص الحافلات (5-7).

- الإثنين 4/4: فحص الحافلات (8-10).

وطالبت الوزارة المسافرين لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.، لافتة إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

للاطلاع: كشف المسافرين اضغط هنا

 كشف الجوازات المصرية اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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