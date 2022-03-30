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بالصور بلدية غزة تفتتح بازارًا تراثيًا إحياءً للذكرى 46 ليوم الأرض

30 مارس 2022 . الساعة 16:14 بتوقيت القدس
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جانب من افتتاح بلدية غزة لبازار تراثي

افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج "بازار يوم الأرض" إحياءً للذكرى الـ 46 ليوم الأرض والذي أقامته قرية الفنون والحرف في مركز رشاد الشوا الثقافي، ضمن جهودها لإحياء المناسبات الوطنية والشعبية الفلسطينية.

وشارك في الافتتاح؛ أعضاء المجلس البلدي، د. جميل طرزي، وهاشم سكيك، وفداء المدهون، وممثلة وزارة الحكم المحلي منى سكيك، ومدير قرية الفنون والحرف نهاد شقليه، والمشاركين في البازار من جمعيات ومؤسسات وأفراد، وجمع غفير من المهتمين والمواطنين.

وأكد رئيس البلدية أن افتتاح بازار يوم الأرض يجسد تراثنا وحقوقنا الوطنية ويحيي مناسبة وطنية عزيزة على نفوس الشعب الفلسطيني، ويؤكد حرص بلدية غزة على إحياء المناسبات الوطنية التي تجسد تراث الشعب الفلسطيني.

بدورها قالت شقليه إن البازار يضم نحو 55 زاوية تراثية وفنية تشمل صناعات يدوية تراثية، وأكلات شعبية، ولوحات فنية مختلفة، ومطرزات تراثية، وأشغال تراثية فلسطينية.

وبينت أن المعرض يستقبل الزائرين اليوم الأربعاء وغداً الخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً.

وتخلل الافتتاح عروضاً للدبكة والفلكلور الشعبي وتوزيع أكلات شعبية على الحضور.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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