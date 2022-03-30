مدينة أمريكية تعتمد قرارا بتسمية شارعها الرئيسي بـ”طريق فلسطين”

صوّت مجلس مدينة "باترسون" بولاية نيوجرسي الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، بغالبية ثمانية أصوات، على تسمية الشارع الرئيسي في المنطقة السادسة بالمدينة ذات الحضور العربي الاقتصادي والاجتماعي الكبيرين بـ"طريق فلسطين".

وقدم مشروع القرار للمجلس البلدي، عضوه ذو الأصول الفلسطينية المستشار علاء عبد العزيز، بدعم من مركز جاليته في كليفتون- باترسون.

وحضر التصويت جمع من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والتركية، الذين توافدوا إلى قاعة المجلس البلدي وهم يعتمرون الكوفية الفلسطينية ويلبسون قمصانا كتب عليها بالعربية والإنجليزية "طريق فلسطين".

وتعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ارتدى جميع أعضاء المجلس البلدي الكوفيات الفلسطينية، وأشادوا في كلماتهم قبل التصويت بدور جاليتها وأثرها الكبير في تطور المدينة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.

وباترسون ثالث أكبر مدن ولاية نيوجرسي، ويصل سكانها إلى 150 ألف نسمة، ويرأس بلديتها العربي من أصول لبنانية وسورية، أندريه صايغ منذ عام 2018.

والشارع الرئيسي في "باترسون" مكتظ بالمحلات التجارية العربية والمطاعم ومحلات الحلوى والأفران والصيدليات ومكاتب المحامين والأطباء والمحاسبين، وغالبيتهم من الفلسطينيين.

ومنذ تولى صايغ رئاسة المدينة، زاد عدد الشرطة من أصول عربية، وعيّن الفلسطيني عبد المجيد عبد الهادي، قاضي قضاة المدينة، كما عيّن الفلسطيني محمود عبد ربه رئيسا للشرطة.

وباترسون هي المدينة الأولى في ولاية "نيوجرسي" التي ترفع العلم الفلسطيني سنويا في الخامس عشر من أيار/ مايو، ذكرى النكبة، منذ عام 2011، ثم لحقت بها مدينة "نورث بيرغن"، وتبعتها مدينة "كليفتون" بسبب وجود جاليات فلسطينية وعربية كبيرة في هذه المدن.

المصدر / فلسطين أون لاين