"كوخافي" يوعز بالانتقال للجهوزية القصوى والاستعداد لسيناريوهات "تصعيدية"

أوعز رئيس جيش الاحتلال أفيف كوخافي، الأربعاء، بانتقال (الجيش) إلى حالة جاهزية معززة والاستعداد لسيناريوهات تصعيدية مختلفة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن كوخافي ترأس جلسة تقييم الوضع في ضوء الأحداث الأخيرة، وبعد قرار استدعاء قوات عسكرية إضافية إلى منطقة خط التماس والضفة الغربية.

ومساء الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال ضخ تعزيزات إضافية إلى منطقة التماس مع الضفة الغربية المحتلة، عقب هجوم مسلح أسفر عن مقتل 5 مستوطنين في مدينة (تل أبيب).

كما أوعز رئيس جيش الاحتلال باتخاذ عدة خطوات عاجلة لتعزيز جهود ما أسماه الدفاع والإحباط إضافة إلى جمع الاستخبارات ورفع جاهزية (الجيش) على الساحة الفلسطينية".

وأشار جيش الاحتلال أن كوخافي أوعز "للانتقال إلى حالة جاهزية معززة والاستعداد لسيناريوهات تصعيدية مختلفة".

وذكر أنه "حتى الآن قام (الجيش) بتعزيز الجبهات المختلفة بـ14 كتيبة قتالية إضافة إلى القناصة وجنود من وحدات خاصة، كما سيتم تعزيز القدرات الاستخبارية وجمع المعلومات".

وقال كوخافي: "الجيش مستعد لسيناريوهات متنوعة ويعمل وسوف يعمل وفق الحاجة للحفاظ على الحالة الروتينية الطبيعية التي يتمتع بها المستوطنين".

وتعيش دولة الاحتلال استنفارا أمنيا غداة مقتل 5 مستوطنين في عملية إطلاق نار بمدينة "بني براك" بـ (تل أبيب) وسط فلسطين المحتلة مساء الثلاثاء.

والهجوم هو الثالث خلال أسبوع بعد عملية طعن ودهس الأسبوع الماضي في مدينة بئر السبع (جنوب) أدت إلى مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين، وإطلاق نار الأحد بمدينة الخضيرة (شمال) أسفر عن مقتل اثنين.

المصدر / فلسطين أون لاين