بلدية خان يونس تُطلق حملة "شاطئ نظيف" إحياءً ليوم الأرض

أطلقت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي حملة "شاطئ نظيف لموسم لطيف" ضمن الفعاليات المركزية لإحياء الذكرى "46" بمناسبة يوم الأرض، تأكيدًا على تمسك أبناء شعبنا بالهوية الفلسطينية وتراثنا وتاريخنا.

وشارك في الحملة التي أقيمت في متنزه حياة على شاطئ البحر، رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ومدير منطقة خان يونس بوزارة الحكم المحلي م. خالد عياش، ورئيس بلدية بني سهيلا م. حمدان رضوان، ومدير دائرة الصحة والبيئة م. عمر مطر، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ورئيس شعبة لجان الأحياء أسامة سلامة، وممثلي لجان الأحياء ولجان تعزيز الصمود المجتمعي والمؤسسات المجتمعية وفريق متطوعي الهلال الأحمر والمجالس الشبابية والنسوية.

وخلال الحملة رفع المشاركون أعلام فلسطين ويافطات كتب عليها شعارات دعت إلى التمسك بالأرض والحفاظ على الهوية الفلسطينية، والمحافظة على نظافة شاطئ البحر.

وخلال كلمته أكد البطة على أهمية الحملة التي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها بلدية خان يونس لترسيخ ذكرى يوم الأرض في نفوس الأجيال والمحافظة على الجذور الوطنية والتمسك بالأرض والهوية في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تهدف إلى طمس معالم قضيتنا الفلسطينية.

وشدد على أن ذكرى يوم الأرض تعد بمثابة يوم وطني كبير كونه يربطنا بكافة إخواننا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وكافة أراضينا المحتلة والشتات كشعب واحد وسنبقى محافظين على أرضنا المباركة، شاكر اً المؤسسات التي شاركت في الحملة.

وأوضح د. البطة أن حملة نظافة الشاطئ تأتي تزامنًا مع حملات مشابهة أطلقتها وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع بلديات القطاع تشمل تنظيف الشاطئ وزراعة الأشتال ليتمكن المصطافون من التنعم بموسم صيف جميل وآمن، مشيرًا إلى أن البلدية قامت في وقت سابق بتنظيم الاستراحات على الشاطئ وتخصيص مساحات عامة مجانية واسعة لتتمكن كافة الشرائح المجتمعية من قضاء أوقاتهم في أجواء تسودها البهجة.

وفي الختام قام المشاركون بزراعة بعض الأشتال في حديقة حياة وتنظيف أجزاء واسعة من شاطئ البحر.

المصدر / فلسطين أون لاين