تواصل الحشد للمشاركة في "فجر سيف القدس" بالأقصى الجمعة القادم

تواصلت الدعوات المقدسية اليوم الأربعاء، إلى الحشد من أجل المشاركة في حملة الفجر العظيم بالمسجد الأقصى الجمعة القادم، تحت شعار "فجر سيف القدس".

وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع الفلسطيني.

واختار النشطاء تسمية "سيف القدس" لفجر الجمعة القادم، تيمنا بمعركة "سيف القدس" والتي خاضتها المقاومة الفلسطينية في شهر رمضان من العام الماضي وافتتحتها كتائب القسام بضربة صاروخية على مدينة القدس المحتلة، ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح المقدسي ومحاولات طرد سكانه الفلسطينيين منه.

وفي هذا السياق، دعا النائب المقدسي أحمد عطون إلى شد الرحال للمسجد الأقصى في حملة الفجر العظيم والرباط في الأقصى، مؤكدا أن الاحتلال يسابق الزمن لعزل الأقصى والقدس عن محيطها وعمقها الإسلامي والفلسطيني.

وشدد عطون على أهمية المشاركة في الرباط بالأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين باقتحامه وتدنيس باحاته، مضيفا أنه "لا بد من تعزيز التواجد، لأن معركتنا في القدس هي معركة وجود وصمود، لنؤكد للقاصي والداني وللاحتلال أن المسجد الأقصى خالص للمسلمين.

وأكد أن كل مخططات الاحتلال فشلت أمام صمود المقدسيين الذين يعتبرون رأس الحربة المتقدم، إلى جانب بقية أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده سواء في الداخل المحتل أو الضفة الغربية.

ودعا ناشطون فلسطينيون خلال الأيام الماضي، جماهير شعبنا إلى تلبية وإحياء صلاة فجر الجمعة القادم في المسجد الأقصى المبارك، تحت شعار "فجر سيف القدس".

وحثت الدعوات المواطنين على تكثيف الحضور والمشاركة الفاعلة في أداء الصلاة في مصليات المسجد الأقصى، وعقد النية للرباط في المسجد خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وشددت على أهمية التفاعل مع حملة "الفجر العظيم" المتواصلة منذ نوفمبر 2020 للتأكيد على تمسك الفلسطينيين بحقهم في المسجد وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية وأطماع المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين