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بالفيديو مهرجان مركزي بغزة لإحياء يوم الأرض

30 مارس 2022 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
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جانب من فعالية إحياء يوم الأرض بغزة

انطلقت في مدينة غزة، ظهر اليوم، فعاليات المهرجان المركزي الذي دعت له  الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، لإحياء فعاليات يوم الأرض، على أرض ميناء غزة البحري.

ويشارك في المهرجان آلاف المواطنين، بحضور قادة العمل الوطني وممثلين عن هيئات مجتمعية ومحلية.

وفي كلمة الهيئة الوطنية لإسناد شعبنا في الداخل المحتل التي ألقاها، القيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر أكد على أن الشعب الفلسطيني يحيي يوم الأرض بمزيد من التضحيات.

وأضاف مزهر: ندعم ونساند شعبنا في الداخل المحتل في مواجهة الاحتلال

يتبع..

 

 

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #يوم الأرض

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