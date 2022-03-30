العامودي: لن نُحرّر أرض فلسطين إلا بالمقاومة

أكد عضو قيادة إقليم قطاع غزة في حركة "حماس" علي العامودي، أنّ الشعب الفلسطيني مُوحّدٌ ومُتمسّكٌ بالدفاع عن أرضه حتى التحرير، مُشدّدًا أنّ تحرير فلسطين لن يتمّ إلا بالمقاومة.

وقال العامودي في حديثٍ لـقناة الأقصى الفضائية: شعبنا احتفل بيوم الأرض بعملياتٍ فدائيةٍ في الأراضي المحتلة، وغزة تقوم بدورها وواجبها الوطني تجاه أبناء شعبنا في كلّ مكان.

وأضاف: "عدوّنا واحدٌ وماضون جميعًا نحو مُقاومة الاحتلال، وشعبنا منذ بداية الاستعمار البريطاني يعي تمامًا بأنّ هذه الأرض أرضه".

وحول الخطاب الإعلامي الفلسطيني، أردف القيادي في حماس بالقول: "خطاب إعلامنا الوطني الحر يجب أن يتركّز دائمًا في إسناد المقاومة والتفاف شعبنا حول خيارها".

وتابع: "لا بد أن يكون هدف الإعلام الفلسطيني حشد طاقات شعبنا في مُواجهة الاحتلال وإيصال صوت المقاومة".

وختم حديثه بالقول: "الإعلام يُقدّم نموذجًا حقيقيًّا في الوحدة والمقاومة".

المصدر / فلسطين اون لاين