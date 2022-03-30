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أندية الدرجة الممتازة تطالب بصرف مستحقاتها المالية

30 مارس 2022 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
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صورة من الاجتماع
غزة/ مؤمن الكحلوت:

طالبت أندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة، اتحاد كرة القدم بصرف المستحقات المالية المتراكمة، وذلك لتتمكن من الوفاء بالتزامتها.

وعقدت الأندية اجتماعا لها لبحث أزمتها المالية التي تعاني منها على مدار سنوات عدة، وأعطت الاتحاد فرصة خلال شهر رمضان المبارك لصرف منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمقدمة من الرئيس محمود عباس عن الموسم الماضي 2020/2021، بالإضافة لقيمة الرعاية من شركة أوريدو راعية بطولة الدوري الممتاز عن الموسم الحالي.

وقدمت الأندية كتابا موقعا باسمها لاتحاد الكرة، أكدت فيه على مطالبها، وتتضمن شرحا للأزمة المالية، وأنه من الصعب استكمال الموسم الرياضي، دون الحصول على مستحقاتها المالية، نظرا لكثرة الإلتزامات المالية عليها، اتجاه جميع المنظومة من لاعبين وأجهزة فنية وملاعب وشركات الباصات وغيرها.

كما وطالبت الأندية عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى بتقديم مساعدة مالية، لتتمكن من المشاركة في البطولة التنشيطية التي تحمل إسم الشهيد أحمد ياسين.

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#رياضة

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