انطلاق فعاليات معرض "غذاؤنا 2022" بمشاركة 40 شركة في الضفة الغربية

غزة- رام الله/ رامي رمانة:

انطلقت أمس، فعاليات معرض الصناعات الغذائية والزراعية" غذاؤنا 2022" في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بمشاركة أكثر من 40 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية.

ويتزامن عقد المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لإتاحة المجال للاستفادة من العروض الترويجية التي يشهدها المعرض.

والمعرض الذي تأجل عقده عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا، يمثل تقليدًا سنويًا دأب اتحاد الصناعات الغذائية على تنظيمه دوريًّا منذ عام 1995.

ويأتي عقد المعرض في محافظة نابلس هذا العام على اعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد والصناعة الفلسطينية الأساسية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبد الحكيم فقهاء، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق فعاليات المعرض، أن نحو 40 شركة من مختلف أنحاء الضفة الغربية تشارك في المعرض الذي يمثل فرصة للتواصل بين المنتجين والمستهلكين، والتعرف على مزايا الصناعات الوطنية التي استطاعت الوصول إلى الكثير من الأسواق.

وشدد فقهاء على ضرورة فتح حوار بين القطاعين العام والخاص، لبحث سبل توفير مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية، ما يستدعي تكريس تعاون تام بين الجانبين لتحقيق هذا الهدف، بما يتيح ضمان توفر هذه السلع، والحد من الارتفاعات الناجمة عن تصاعد أسعار الأغذية عالميًّا، وما يتصل بها من إشكالات النقل.

وفي السياق أوضح نائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية في قطاع غزة تيسير الصفدي أن معرض الصناعات الغذائية في قطاع غزة مخطط أن يعقد في شهر مايو القادم.

وعبر الصفدي لصحيفة "فلسطين" عن أمله بمشاركة أكثر من 100 شركة، داعيًا إلى حماية المنتج الوطني من المنتجات المنافسة وتقديم تسهيلات لتشجيع الإنتاج الوطني للتطور والرقي.