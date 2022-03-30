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منذ 89 يومًا.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة (محاكم) الاحتلال

30 مارس 2022 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
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أسرى داخل سجون الاحتلال (أرشيف)

يواصل نحو 500 أسير "إداري" مقاطعتهم لـ(محاكم) الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ71 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر العام الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#محاكم الاحتلال #الأسرى الإداريون #مقاطعة الاحتلال

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