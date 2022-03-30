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الاحتلال يعتقل فلسطينييَن بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن في القدس

30 مارس 2022 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
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نقلاً عن الإعلام العبري

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، شابًا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت اثنين ضبط بحوزتهما سكين في سوق بالقدس،مُشيرةً إلى أنّ  قواتها أطلقت النار وأصيب أحدهما بجروح طفيفة في الساق".

وأشارت إلى "أنّ  خلفية الحادث مازالت غير واضحة، و قوات كبيرة من الشرطة تتواجد في المكان".

بجورها، ادعت إذاعة جيش الاحتلال، أنّه تم اعتقال شخص بحوزته سكين حاول تنفيذ عملية طعن في سوق في القدس.

ولم تؤكد أي مصادر فلسطينية رسمية أو شعبية النبأ حتى لحظة نشر هذا الخبر.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #عملية طعن

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