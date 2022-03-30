اعتقال فلسطينيّين بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، شابًّا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت اثنين ضُبط بحوزتهما سكين في سوق بالقدس،مُشيرةً إلى أنّ قواتها أطلقت النار وأُصيب أحدهما بجروح طفيفة في الساق".

وأشارت إلى "أنّ خلفية الحادث مازالت غير واضحة، و قوات كبيرة من الشرطة تتواجد في المكان".

بدورها، ادّعت إذاعة جيش الاحتلال، أنّه تم اعتقال شخص بحوزته سكين حاول تنفيذ عملية طعن في سوق في القدس.

ولم تُؤكد أيّ مصادر فلسطينية رسمية أو شعبية النبأ حتى لحظة نشر هذا الخبر.

المصدر / فلسطين أون لاين