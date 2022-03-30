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(محكمة) الاحتلال تُصدر قرارًا إداريًا بحق أسيرين

30 مارس 2022 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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(محكمة) الاحتلال (أرشيف)

أصدرت (محكمة) الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، اليوم الأربعاء، قرار اعتقال إداري بحق الأسيرين عمر كعابنة من بيت لحم، ونائل أبو العسل من أريحا، لمدة 4 شهور.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، فيبيان مقتضب أنّ محكمة الاحتلال أصدرت بحق الأسيرين كعابنه وأبو العسل قرار إداري لمدة 4 شهور، قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف سري لهما لدى المخابرات يفيد بخطورتهما عليه.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسرى #قوات الاحتلال #قرار إداري

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