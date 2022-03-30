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إعلان تيك توك داخلي

مطلوب مسوقات للعمل في شركة تجارية

30 مارس 2022 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
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إعلان صادر عن شركة العالمية للتجارة العامة والإعلان تعلن فيه عن فرصة عمل ( مسوقات ) ،  العمل عبارة عن "التسويق للخدمات التي يقدمها المكتب" .

 خدماتنا التي مطلوب مسوقات لها كالتالي :

1-  تصميم جرافيك .

2- كتابة محتوى .

3- إعلانات ممولة 

4- موشن جرافيك .

5- زيادة عدد المتابعين .

6- إدارة الصفحات التجارية .

 ملاحظات

- يجب  أن تكون المتقدمة ذو خبرة وكفاءة في المجال وعملت مسبقآ في مجال التسويق الإلكترونى للخدمات .

- عند القبول سيكون هناك دورة مكثفة مجانية في مجال التسويق الإلكترونى لخدماتنا المذكورة أعلاه و أساليب العمل وكيفة التسويق لها

طريقة التسجيل 

- للتسجيل عبر الرابط التالي :

https://forms.gle/FuznieaamRpbAuCq8

- أي إستفسار واتس أب :  00972595140502 

- مكان التدربيب :

1- غزة - شرق مفترق الطيران - عمارة القصاص 

2- النصيرات - شارع القسام .

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