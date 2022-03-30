مطلوب مسوقات للعمل في شركة تجارية

إعلان صادر عن شركة العالمية للتجارة العامة والإعلان تعلن فيه عن فرصة عمل ( مسوقات ) ، العمل عبارة عن "التسويق للخدمات التي يقدمها المكتب" .
خدماتنا التي مطلوب مسوقات لها كالتالي :
1- تصميم جرافيك .
2- كتابة محتوى .
3- إعلانات ممولة
4- موشن جرافيك .
5- زيادة عدد المتابعين .
6- إدارة الصفحات التجارية .
ملاحظات
- يجب أن تكون المتقدمة ذو خبرة وكفاءة في المجال وعملت مسبقآ في مجال التسويق الإلكترونى للخدمات .
- عند القبول سيكون هناك دورة مكثفة مجانية في مجال التسويق الإلكترونى لخدماتنا المذكورة أعلاه و أساليب العمل وكيفة التسويق لها
طريقة التسجيل
- للتسجيل عبر الرابط التالي :
https://forms.gle/FuznieaamRpbAuCq8
- أي إستفسار واتس أب : 00972595140502
- مكان التدربيب :
1- غزة - شرق مفترق الطيران - عمارة القصاص
2- النصيرات - شارع القسام .