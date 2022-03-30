مطلوب مسوقات للعمل في شركة تجارية

إعلان صادر عن شركة العالمية للتجارة العامة والإعلان تعلن فيه عن فرصة عمل ( مسوقات ) ، العمل عبارة عن "التسويق للخدمات التي يقدمها المكتب" .

خدماتنا التي مطلوب مسوقات لها كالتالي :

1- تصميم جرافيك .

2- كتابة محتوى .

3- إعلانات ممولة

4- موشن جرافيك .

5- زيادة عدد المتابعين .

6- إدارة الصفحات التجارية .

ملاحظات

- يجب أن تكون المتقدمة ذو خبرة وكفاءة في المجال وعملت مسبقآ في مجال التسويق الإلكترونى للخدمات .

- عند القبول سيكون هناك دورة مكثفة مجانية في مجال التسويق الإلكترونى لخدماتنا المذكورة أعلاه و أساليب العمل وكيفة التسويق لها

طريقة التسجيل

- للتسجيل عبر الرابط التالي :

https://forms.gle/FuznieaamRpbAuCq8

- أي إستفسار واتس أب : 00972595140502

- مكان التدربيب :

1- غزة - شرق مفترق الطيران - عمارة القصاص

2- النصيرات - شارع القسام .