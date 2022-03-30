مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون جنوب نابلس

قطع مستوطنون، اليوم الاربعاء، 170 شجرة زيتون من أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن "مستوطنين قطعوا نحو 170 شجرة زيتون مثمرة من منطقة (الرهوات) تعود مليكتها ليعقوب ورجا وأكرم عويس".

وأضاف: أن "الليلة الماضية شهدت تصاعدا في الانتهاكات والهجمات من قبل المستوطنين، حيث سجل نحو 80 اعتداء بحق مركبات المواطنين في محيط محافظة نابلس".

وأكد أن المستوطنين أحرقوا مركبة في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، محذرا من تصاعد الهجمات واستهداف المساجد والمنشآت في الأيام المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين