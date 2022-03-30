هنية: عملية تل أبيب أوجعت كيان الاحتلال وأعادت رسم خارطة الوطن في يوم الأرض

عبّر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وأحرار الأمة بالعملية البطولية التي نفذها الشهيد البطل ضياء حمارشة في (تل أبيب) مساء أمس الثلاثاء.

وأكد هنية في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن عملية (تل أبيب) أوجعت الكيان بأكمله، وأعادت رسم خارطة الوطن عشية ذكرى يوم الأرض التي تُحيي في شعبنا روح الرباط على هذه الأرض المباركة، ووجه الشهيد بهذه العملية البطولية رسالة بأن المستقبل مرهون بأيدي أصحاب الأرض الشرعيين وليس الكيان أو من يطبع وينسق معه.

وأضاف " شعبنا الذي يُولد من رحمه هؤلاء الأبطال في جنين والنقب والمثلث، والذين ما زالوا يلوحون بسيف القدس الذي أشهرته غزة في رمضان الماضي يؤكدون بأن أجيال فلسطين ترفض الاستسلام أو التفريط مهما كانت التضحيات".

وتابع هنية "إنها المقاومة الباسلة المشروعة والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وتفكيك مستوطناته، وإزاحته عن صدر شعبنا ومقدساتنا وأسرانا الأبطال، وعودتنا إلى ديارنا التي هُجرنا منها".

المصدر / فلسطين أون لاين