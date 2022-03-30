اعتداءات متصاعدة للمستوطنين في الضفة والقدس المحتلتين

نفّذ مستوطنون، اعتداءات على فلسطينيين في كلّ من مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى القدس المحتلة، مساء الثلاثاء، فيما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيليّ حاجزي جبارة وشوفة بطولكرم.

ودهس مستوطن شابًا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، مساء الثلاثاء، وهاجم مستوطنون، مركبات المواطنين في بلدة الطور شرق البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنًا دعس الشاب فادي الدميري من بلدة سلوان قرب مفترق العيزرية، ولاذ بالفرار من المكان.

وأضافت المصادر أن مستوطنين اعتدوا على مركبات الفلسطينيين في حي الصوانة ببلدة الطور، وحطموا زجاج عدد منها.

كما أصيب فلسطيني، إثر اعتداء مستوطنين عليه قرب مستوطنة "شافي شمرون"، المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن طواقم الهلال تسلمت المواطن زكي عبد الرحيم عليوي (41 عاما) من الإسعاف الإسرائيلي، بعدما تم الاعتداء عليه من قبل المستوطنين قرب المستوطنة.

وذكر جبريل أن عليوي وهو من بلدة سبسطية، اصيب بكسر باليد، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بالمدينة لتلقي العلاج.

وهاجم مستوطنون، قرية مردا شمال سلفيت، واعتدوا على مركبات المواطنين، وحطموا عددًا منها.

كما هاجم مستوطنو مستوطنتي "نغهوت" المقامة جنوب الخليل، و"كريات أربع" المقامة شرق المدينة، مركبات المواطنين بالحجارة ما تسبب بتحطيم عدد من نوافذها، وتضرر هياكلها.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين ينتشرون على مفارق الطرق، بالقرب من بورين هاجموا عددا من مركبات المواطنين بالحجارة.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا أيضا المركبات قرب مدخل برقة، الأمر الذي أدى الى إلحاق أضرار فيها.

المصدر / عرب 48