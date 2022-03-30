قاسم: إدانة عباس لعملية "تل أبيب" تغريد خارج السرب الوطني

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن "إدانة الرئيس محمود عباس لعملية تل أبيب هي تغريد خارج السرب الوطني وتخدم الرواية الصهيونية وتعطي الاحتلال غطاء لجرائمه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، الليلة، "رئيس السلطة مُصر على معاندة توجهات شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني".

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أدان العملية الفدائية التي حدثت مساء اليوم في منطقة "بني براك" قرب "تل أبيب" والتي أسفرت عن مقتل 5 مستوطنين واستشهاد أحد المنفذين.

قال عباس، وفق بيان نشرته وكالة وفا التابعة للسلطة، إن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا الى المزيد من تدهور الأوضاع" على حد وصفه.

وباركت فصائل فلسطينية، عملية بني براك شرق (تل أبيب)، مساء الثلاثاء، والتي أسفرت عن مقتل 5 بينهم شرطي، واستشهاد المنفذ، في عملية هي الثالثة خلال أسبوع، أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا.