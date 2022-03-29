السينغال وغانا يتأهلان لكأس العالم على حساب مصر ونيجيريا

تأهل منتخب السينغال إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تغلب على منتخب مصر بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء باستاد ديامينياديو في إياب الدور الفاصل المؤهل عن تصفيات قارة أفريقيا.

فاز منتخب السنغال في الوقت الأصلي والاضافي بنتيجة 1-0 بهدف سجله بولاي ديا في الدقيقة 4 ليتعادل المنتخبان بعد فوز مصر ذهابا بنفس النتيجة وحسمت ركلات الترجيح الموقف لصالح منتخب السينغال.

كما بلغت غانا كأس العالم FIFA قطر 2022 بفضل أفضلية الهدف خارج الديار إذ حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة الذهاب في كوماسي.

وبادر المنتخب الغاني بافتتاح التسجيل عبر توماس بارتي في الدقيقة 10.

إلاّ أنّ المنتخب النيجيري تمكّن من إدراك التعادل عبر وليام إيكونغ (22 من ركلة جزاء) لكن ذلك لم يكن كافياً للنسور الخضر.

المصدر / وكالات