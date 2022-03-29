فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": عملية "تل أبيب" البطولية رد طبيعي على إرهاب الاحتلال

الفصائل الفلسطينية تبارك عملية "تل أبيب" البطولية

مقتل خمسة إسرائيليين بعملية إطلاق نار في "تل أبيب"

تفاصيل أولية تُكشف عن عملية إطلاق النار في (تل أبيب)

قتلى وعدد من الإصابات بعدة عمليات إطلاق نار في (تل أبيب)

النائب البوريني يدعو لتجديد البيعة مع الأرض والمشاركة الواسعة في يومها الفلسطيني

رائد صلاح: مآل التحريض على فلسطينيي الداخل هو "شرعنة الاعتداء وصولاً للتصفية"

أهالي قصرة ينجحون بتفكيك بؤرة استيطانية

شباب رفح يحصد برونزية "القدس والكرامة"

احتفاء رسمي بـ "امرأة فلسطين لعام 2022" وتأكيد لفاعليتها المؤسساتية والمجتمعية

إعلان تيك توك داخلي

"حماس": عملية "تل أبيب" البطولية رد طبيعي على إرهاب الاحتلال

29 مارس 2022 . الساعة 22:05 بتوقيت القدس
...
عملية تل أبيب

باركت حركة حماس العملية البطولية ضدّ جنود الاحتلال الصهيوني، في منطقة ما يسمَّى "تل أبيب"، والتي أدَّت إلى مقتل وإصابة عدد من المحتلين الصهاينة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه " أنَّ كل العمليات البطولية التي يقوم به أبناء شعبنا الفلسطيني، في كلّ شبر من أرضنا المحتلة، تأتي في سياق الرَّد الطبيعي والمشروع على إرهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

كما حذرت الحركة الاحتلال مراراً من مغبّة تصعيد انتهاكاته وجرائمه، فشعبنا الفلسطيني لن يبقى مكتوف الأيدي أمامها، وسيتصدّى لإرهابه بكلّ الوسائل، وسيحمي قدسه وأقصاه وكامل أرضه المحتلة وسيدافع عنها بالمقاومة الشاملة، التي ستتواصل ردعاً للاحتلال، وكبحاً لجماح عدوانه، حتّى رحيله عن أرضنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #الاحتلال #اطلاق نار #العملية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة