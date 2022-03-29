"حماس": عملية "تل أبيب" البطولية رد طبيعي على إرهاب الاحتلال

باركت حركة حماس العملية البطولية ضدّ جنود الاحتلال الصهيوني، في منطقة ما يسمَّى "تل أبيب"، والتي أدَّت إلى مقتل وإصابة عدد من المحتلين الصهاينة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه " أنَّ كل العمليات البطولية التي يقوم به أبناء شعبنا الفلسطيني، في كلّ شبر من أرضنا المحتلة، تأتي في سياق الرَّد الطبيعي والمشروع على إرهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

كما حذرت الحركة الاحتلال مراراً من مغبّة تصعيد انتهاكاته وجرائمه، فشعبنا الفلسطيني لن يبقى مكتوف الأيدي أمامها، وسيتصدّى لإرهابه بكلّ الوسائل، وسيحمي قدسه وأقصاه وكامل أرضه المحتلة وسيدافع عنها بالمقاومة الشاملة، التي ستتواصل ردعاً للاحتلال، وكبحاً لجماح عدوانه، حتّى رحيله عن أرضنا.

المصدر / فلسطين أون لاين