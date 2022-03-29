فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": عملية "تل أبيب" البطولية رد طبيعي على إرهاب الاحتلال

الفصائل الفلسطينية تبارك عملية "تل أبيب" البطولية

مقتل خمسة إسرائيليين بعملية إطلاق نار في "تل أبيب"

تفاصيل أولية تُكشف عن عملية إطلاق النار في (تل أبيب)

قتلى وعدد من الإصابات بعدة عمليات إطلاق نار في (تل أبيب)

النائب البوريني يدعو لتجديد البيعة مع الأرض والمشاركة الواسعة في يومها الفلسطيني

رائد صلاح: مآل التحريض على فلسطينيي الداخل هو "شرعنة الاعتداء وصولاً للتصفية"

أهالي قصرة ينجحون بتفكيك بؤرة استيطانية

شباب رفح يحصد برونزية "القدس والكرامة"

احتفاء رسمي بـ "امرأة فلسطين لعام 2022" وتأكيد لفاعليتها المؤسساتية والمجتمعية

إعلان تيك توك داخلي

11 قتيلاً خلال أسبوع

محدث مقتل خمسة إسرائيليين بعملية إطلاق نار في "تل أبيب"

29 مارس 2022 . الساعة 21:16 بتوقيت القدس
...
مكان العملية قبل قليل

قتل خمسة إسرائيليين مساء اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار بمدينة (تل أبيب)، في الداخل الفلسطيني المحتل.

وحسب مصادر عبرية أن منفذ العملية شاب مسلح ببندقية آلية في بني براك ورمات غان شرق (تل أبيب).

وذكرت سلطات الاحتلال أن شاباً كان يقود دراجة نارية أطلق النار على مجموعة من المستوطنين، قبل أن يترجل منها ويطلق النار على المزيد منهم.

في ذات السياق طالب رئيس بلدية "بني براك" المستوطنين بالبقاء في المنازل وعدم الخروج منها.

وتعد هذه العملية الثالثة خلال أسبوع، والثانية خلال 48 ساعة، حيث قتل مستوطنان مساء الأحد، في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة، شمال فلسطين المحتلة نفذها الشهيدان أيمن وخالد اغبارية من أم الفحم.

ويوم الثلاثاء الماضي قتل أربعة مستوطنين في عملية طعن بطولية بمدينة بئر السبع المحتلة.

ونفذ العملية الأسير المحرر محمد غالب أبو القيعان من سكان بلدة حورة في النقب المحتل.

وتشهد أنحاء فلسطين تصاعدا في عمليات المقاومة، تشمل إطلاق الرصاص ورشق بالزجاجات الحارقة والحجارة، ردًّا على جرائمهم المتواصلة وعمليات التهويد والهدم والملاحقة للفلسطينيين.

وتتواصل التوقعات بتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية، في ظل زيادة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وتوقعات لدى الاحتلال بتوتر الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الاحتلال #عملية #اطلاق نار #تل ابيب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة