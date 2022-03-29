مقتل خمسة إسرائيليين بعملية إطلاق نار في "تل أبيب"

قتل خمسة إسرائيليين مساء اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار بمدينة (تل أبيب)، في الداخل الفلسطيني المحتل.

وحسب مصادر عبرية أن منفذ العملية شاب مسلح ببندقية آلية في بني براك ورمات غان شرق (تل أبيب).

وذكرت سلطات الاحتلال أن شاباً كان يقود دراجة نارية أطلق النار على مجموعة من المستوطنين، قبل أن يترجل منها ويطلق النار على المزيد منهم.

في ذات السياق طالب رئيس بلدية "بني براك" المستوطنين بالبقاء في المنازل وعدم الخروج منها.

وتعد هذه العملية الثالثة خلال أسبوع، والثانية خلال 48 ساعة، حيث قتل مستوطنان مساء الأحد، في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة، شمال فلسطين المحتلة نفذها الشهيدان أيمن وخالد اغبارية من أم الفحم.

ويوم الثلاثاء الماضي قتل أربعة مستوطنين في عملية طعن بطولية بمدينة بئر السبع المحتلة.

ونفذ العملية الأسير المحرر محمد غالب أبو القيعان من سكان بلدة حورة في النقب المحتل.

وتشهد أنحاء فلسطين تصاعدا في عمليات المقاومة، تشمل إطلاق الرصاص ورشق بالزجاجات الحارقة والحجارة، ردًّا على جرائمهم المتواصلة وعمليات التهويد والهدم والملاحقة للفلسطينيين.

وتتواصل التوقعات بتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية، في ظل زيادة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وتوقعات لدى الاحتلال بتوتر الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين