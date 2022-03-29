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قتلى وعدد من الإصابات بعدة عمليات إطلاق نار في (تل أبيب)

29 مارس 2022 . الساعة 20:25 بتوقيت القدس
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احد قتلى عملية اطلاق النار قبل قليل

قتل خمسة مستوطنين، وأصيب آخرون بجروح، مساء الثلاثاء، في عملية إطلاق نار في (تل أبيب) وسط فلسطين المحتلة منذ عام 1948.

ووفق مصادر عبرية؛ فإن مسلحًا على دراجة نارية أطلق النار تجاه مركبة في مدينة بني براك فأصاب عدداً بجراح وواصل طريقه إلى شارع آخر وأطلق النار وأصاب آخرين.

كما أكدت المصادر، عن مقتل 5 مستوطنين في عمليتي إطلاق نار ببني باراك ورامات جان في (تل أبيب).

وأفادت مصادر الاحتلال، أن ثلاثة إسرائيليين قتلوا في حادثة إطلاق النار في حي بني براك بـ (تل أبيب)، وفق حصيلة أولية.

وهرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى المنطقة وشرعت بأعمال بحث وتفتيش.

وحسب التقارير الأولية؛ فإن إطلاق النار وقع في منطقتين أو 3 مناطق، دون معرفة إن كان منفذ العملية انتقل من موقع لآخر، أم أن الأمر يتعلق بمنفذين في وقت متزامن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#عملية #اطلاق نار #مقاومة

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