أهالي قصرة ينجحون بتفكيك بؤرة استيطانية

نجح أهالي قصرة جنوب نابلس اليوم الثلاثاء، بإزالة وتفكيك بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون بالقرب من مستوطنة مجدوليم الجاثمة على أراضي البلدة، إضافة لفتح الطريق المغلق المؤدي إلى أراضيهم.

وفي وقت سابق أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع الاحتلال لأهالي البلدة .

وأفادت مصادر صحفية، بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، عقب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس، من الوصول إلى أراضيهم التي استولى عليها قبل شهور.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة الشرقية من بلدة قصرة التي جرى الاستيلاء عليها قبل شهور، والتي تقدر بنحو 300 دونم مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، واطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال جرفت مساحات من هذه الأراضي ونصبت أعمدة كهرباء فيها، لتوسعة مستوطنة "مجدولوم" المقامة على أراضي البلدة.







المصدر / فلسطين أون لاين