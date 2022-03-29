شباب رفح يحصد برونزية "القدس والكرامة"

حقق فريق شباب رفح المركز الثالث في بطولة القدس والكرامة بعد فوزه على نظيره الفيصلي الأردني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وذلك اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وافتتح الفيصلي التسجيل عند الدقيقة 29 عبر اللاعب أيهم خويلد، فيما عدل اللاعب ناجي النحال، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق شباب رفح في النهاية، بعد تصدي الحارس عبد الله شقفة لثلاث ضربات.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من اللاعبين الفلسطينيين مع الفيصلي، وذلك تلبية لرغبة منظمي البطولة، لتأكيد القيمة المعنوية لها، والتي شارك بها الفريق دعما لقضية المسلمين والعرب “القضية الفلسطينية”.

وتختتم منافسات البطولة اليوم باللقاء النهائي الذي سيجمع الوحدات وجبل المكبر عند الساعة الخامسة والربع، في اللقاء الذي سيقام على ستاد الشهيد فيصل الحسيني في مدينة القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين