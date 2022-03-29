أبو ذياب: القدس على صفيح ساخن والأقصى صاعق التفجير

أكد الناشط المقدسي فخري أبو ذياب عضو هيئة أمناء الأقصى أن مدينة القدس تعيش على صفيح ساخن، وأن الاعتداء على المسجد الاقصى هو الصاعق الذي سيفجر المنطقة بشكل عام.

وقال أبو ذياب إن المتطرف ايتمار بن غفير يريد إشعال القدس واقتحام الأقصى واستفزاز مشاعر الفلسطينيين، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ردة فعل من المقدسيين.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تستعمل "بن غفير" لجس نبض الشارع المقدسي والفلسطيني، وحتى اللحظة لم تصرح بقبول أو رفض اقتحامه للأقصى المنوي يوم الخميس القادم.

وشدد أبو ذياب على أن التمادي في استفزازات المستوطنين سيؤدي إلى اشتعال الأوضاع، وستكون المواجهة في رمضان القادم أشد مما شهده العام الماضي، وستجر المنطقة إلى أمر كبير.

وسبق أن أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، أن الحركة أوصلت رسالة قاطعة للاحتلال الإسرائيلي، بأن المساس بالقدس والمسجد الأقصى، ومنع المصلين من دخوله أو الاعتداء عليهم داخل المسجد، سيفجر الأوضاع.

وأوضح أن الاحتلال أمام امتحان القدس والمسجد الأقصى، إذا منع المصلين من الدخول والصلاة في شهر رمضان أو اعتدى عليهم فإن ذلك سيفجر الأمور.

وذكر العاروري أن عملية سيف القدس كشفت جوانب استراتيجية خطيرة على العدو، خاصة أنها كشفت أنه يفقد أمنه المجتمعي، حيث انتفض شعبنا في الداخل مساندة لأهلنا في القدس وغزة.

وتابع: "إذا اندلعت معركة مع الاحتلال فإن الضفة ستنفجر بشكل كامل على صعيد العمل الشعبي والمقاوم".

وأردف قائلا: "لعل مواجهة قادمة مع الاحتلال تكون أوسع نطاقا شعبيا ورسميا، وتشكل انعطافة في تاريخ الصراع مع الاحتلال"، مشيرا إلى أنه بيننا وبين الإخوة في حزب الله لقاءات مستمرة، بعضها معلن وكثيرها غير معلن.

ورأى أن انتفاضة شعبنا في الداخل المحتل أصبحت هاجسا خطيرا للاحتلال، منوها إلى أن العمليات الأخيرة في الخضيرة وبئر السبع أكدت أن شعبنا موحد في كل أماكنه ضد الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين