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وظيفة شاغرة في كيرفور مول

29 مارس 2022 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن كيرفور مول Care4 Mall - غزة يعلن فيه عن وظيفة محاسب/ة رئيسي .

شروط التسجيل 

1- شهادة بكالوريوس في المحاسبة على الأقل .

2- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال حسابات الأعمال التجارية .

3- معرفة ممتازة في استخدام برنامج الأصيل.

4- معرفة جيدة في استخدام الحاسوب وبرامجه الأساسية.

5- القدرة على تحمل ضغط العمل .

طريقة التسجيل 

- على الراغبين التقدم للوظيفة المذكورة إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 7/4/2022 .

- لن يتم النظر للطلبات التي يتم ارسالها على صفحات التواصل الاجتماعي .

- سيتم التواصل مع القائمة المختصرة فقط .

- العنوان :  مدينة غزة - تل الهوى - شارع القاهرة - دوار كيرفور مول

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