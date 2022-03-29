وظيفة شاغرة في كيرفور مول

إعلان توظيف صادر عن كيرفور مول Care4 Mall - غزة يعلن فيه عن وظيفة محاسب/ة رئيسي .
شروط التسجيل
1- شهادة بكالوريوس في المحاسبة على الأقل .
2- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال حسابات الأعمال التجارية .
3- معرفة ممتازة في استخدام برنامج الأصيل.
4- معرفة جيدة في استخدام الحاسوب وبرامجه الأساسية.
5- القدرة على تحمل ضغط العمل .
طريقة التسجيل
- على الراغبين التقدم للوظيفة المذكورة إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الالكتروني التالي:
- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 7/4/2022 .
- لن يتم النظر للطلبات التي يتم ارسالها على صفحات التواصل الاجتماعي .
- سيتم التواصل مع القائمة المختصرة فقط .
- العنوان : مدينة غزة - تل الهوى - شارع القاهرة - دوار كيرفور مول