وظيفة شاغرة في كيرفور مول

إعلان توظيف صادر عن كيرفور مول Care4 Mall - غزة يعلن فيه عن وظيفة محاسب/ة رئيسي .

شروط التسجيل

1- شهادة بكالوريوس في المحاسبة على الأقل .

2- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال حسابات الأعمال التجارية .

3- معرفة ممتازة في استخدام برنامج الأصيل.

4- معرفة جيدة في استخدام الحاسوب وبرامجه الأساسية.

5- القدرة على تحمل ضغط العمل .

طريقة التسجيل

- على الراغبين التقدم للوظيفة المذكورة إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 7/4/2022 .

- لن يتم النظر للطلبات التي يتم ارسالها على صفحات التواصل الاجتماعي .

- سيتم التواصل مع القائمة المختصرة فقط .

- العنوان : مدينة غزة - تل الهوى - شارع القاهرة - دوار كيرفور مول