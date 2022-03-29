"العمل الحكومي" تؤبّن القائد الوطني الكبير "زياد الظاظا"

نظمت رئاسة متابعة العمل الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، حفل تأبين للقائد الوطني الراحل زياد شكري الظاظا نائب رئيس الوزراء الأسبق في الحكومة الحادية عشر.

وحضر الحفل رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، وأعضاء بالمجلس التشريعي، وشخصيات حكومية وفصائلية، وممثلين عن المجتمع المدني، بالإضافة الى ذوي الفقيد وعائلته.

وأثنى الدعليس في كلمة له خلال التأبين على مناقب الراحل الظاظا واصفاً إياه بأنه "رجل دولة، استطاع بحكمته ورؤيته للأمور أن يجمع بين العمل النقابي والخيري والحكومي، إذ كان صاحب سجل حافل بالعمل والكد والاجتهاد لوطنه وخدمته في شتى المجالات".

وكشف الدعليس عن أن لجنة متابعة العمل الحكومي اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات تخليداً لذكرى القائد الظاظا، ووفاء من رئاسة العمل الحكومي لهذا الرجل المعطاء، والذي سخر جل وقته لخدمة شعبه، وبكل ما أوتي من وسائل الثبات والصمود والرباط.

وقال: " لكل ما سبق ووفاءً للراحل الكبير وتقديرا لقيمته الوطنية وسيرته المهنية وبصمته الخيرية، فإننا باسم متابعة العمل الحكومي، نعلن عن الإجراءات التالية تخليداً لذكراه:

أولاً: إطلاق اسم الفقيد على الكوبري المنوي انشائه على مفترق الشجاعية، كون الراحل ابنا لهذا الحي العريق وافتخر دائما بانتسابه لهذه المنطقة الموصوفة بالشجاعة والنخوة والأصالة.

ثانيا: إطلاق جائزة تشجيعية لهذا العام باسم الفقيد تحت عنوان: "جائزة المهندس زياد الظاظا لأفضل المبادرات المجتمعية والمشاريع الخدماتية"، التي تنعكس ايجابا على المجتمع، وذلك تعزيزا للمبادرين الشباب الذين كانوا يحظون على الدوام بدعم الفقيد وتشجيعه.

ثالثا: اعتماد إطلاق اسم الفقيد على معهد التدريب الحكومي بديوان الموظفين، ليكون معهد المهندس زياد الظاظا لتدريب وتطوير الكوادر الحكومية. حرصاً أيضا من المؤسسة الحكومية وأبناء وإخوان الراحل الذين عملوا إلى جانبه وتحت قيادته في العمل الحكومي أن يكون لهم إسهامًا في تخليد ذكراه والوفاء لمسيرته.

يذكر أن جماهير غفيرة من أبناء شعبنا شيعت في التاسع من فبراير الماضي، جثمان القيادي الوطني الكبير زياد الظاظا (66عامًا)، الذي وافته المنيّة متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا".

المصدر / فلسطين أون لاين