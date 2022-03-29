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إصابات بالاختناق خلال محاولات الاحتلال منع الأهالي من الوصول لأراضيهم جنوب نابلس

29 مارس 2022 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس (أرشيف)

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أهالي بلدة قصرة جنوب محافظة نابلس بالضفة الغربية، من الوصول إلى أراضيهم التي استولى عليها قبل شهور.

وأفادت وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، بأن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة الشرقية من بلدة قصرة التي جرى الاستيلاء عليها قبل شهور، والتي تقدر بنحو 300 دونم مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، واطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأكد أن سلطات الاحتلال جرفت مساحات من هذه الأراضي ونصبت أعمدة كهرباء فيها، لتوسعة مستوطنة "مجدولوم" المقامة على أراضي البلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #مصادرة أراضي #إصابات بالاختناق

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