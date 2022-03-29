المحادثات الأوكرانية الروسية تبدأ "دون مصافحة"

بدأت المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، صباح الثلاثاء، كما نقلت فرانس برس عن وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المفاوضين ودعاهم إلى "وضع حد لهذه المأساة" المتمثلة في الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 فبراير.

وذكر التلفزيون الأوكراني أن المحادثات بدأت في تركيا دون أن يتصافح أعضاء الوفدين، بحسب رويترز.

وقال مراسل أوكراني "كان هناك ترحيب بارد ولم تكن هناك مصافحة" دون أن يوضح ما إذا كان قد شهد اجتماع الوفود أو أن المسؤولين أبلغوه بذلك.

وقال ميخائيلو بودولياك المستشار السياسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي على تويتر إن الوفود ستبحث "البنود الأساسية لعملية التفاوض، تعمل الوفود بشكل متواز على مناقشة مجموعة كاملة من القضايا الخلافية".

المصدر / وكالات