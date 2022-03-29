تعرف على التغييرات المتوقعة في تشكيل مصر أمام السنغال الليلة

يدرس البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إجراء عدة تغييرات في تشكيل المنتخب خلال مباراة السنغال الليلة في داكار بتصفيات مونديال 2022 لظروف فنية أو للإصابات أو للإيقاف.

وتشير المعلومات الواردة من معسكر منتخب مصر أن كيروش يرغب في الدفع ببعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في التشكيل الأساسي لمباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضية بالقاهرة وانتهت بفوز مصر بهدف نظيف.

تأشيرة المونديال

ويتطلع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، لتجهيز لاعبيه بشكل جيد من أجل حصد تأشيرة مونديال قطر من محطة السنغال، خاصة بعد الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضي بهدف نظيف.

من أهم التغييرات المتوقعة التي سيشهدها منتخب مصر فى مباراة اليوم هي مشاركة ياسر إبراهيم في خط الدفاع بدلاً من محمد عبد المنعم، خاصة أن ياسر أبلى بلاءً حسناً في مباراة الذهاب بالقاهرة، حينما شارك بديلاً لعبد المنعم الذي غادر الملعب للإصابة في الأنف.

وينوي كيروش كذلك الدفع بـ على جبر أساسياً بدلاً من محمود حمدي الونش الذي سيغيب للإيقاف، ويأتي التفكير في على جبر بسبب طول قامته، الأمر الذي سيجعله قادراً على التعامل مع الكرات العرضية وأطوال لاعبي السنغال.

وهناك احتمالات قوية أيضاً بأن يدفع المدرب البرتغالي لمنتخبنا الوطني بـ عمر مرموش بدلاً من تريزيجيه، خاصة بعدما ساهم مرموش فى زيادة النزعة الهجومية لفراعنة حينما حل بديلاً في لقاء الذهاب بالقاهرة، باعتبار أن مرموش يمتلك سرعة مطلوبة في مثل هذه المباريات.

ومن التغييرات المتوقعة في مباراة الغد أيضاً، إمكانية مشاركة عمر كمال عبد الواحد في الجبهة اليمنى بدلاً من عمر جابر، خاصة أن عمر كمال قدم عروضاً جيدة مع منتخبنا الوطني في أمم أفريقيا الأخيرة.

المصدر / وكالات