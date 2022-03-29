فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تعرف على التغييرات المتوقعة في تشكيل مصر أمام السنغال الليلة

إلغاء تقييد تقديم الخدمات الحكومية بإلزامية التطعيم لـ"كورونا"

"الزراعة بغزة" تتحدث عن موعد استقرار أسعار الدواجن بغزة

إطلاق صافرات الإنذار بالقدس في تمرين يحاكي "إطلاق صواريخ"

التعليم بغزة تطلق أولى فعاليات إحياء يوم الأرض

"حماس": استهداف الاحتلال الفائزين بانتخابات الضفة المحلية "عدوان صارخ"

"المتابعة العليا" تدعو لأوسع مشاركة في مسيرة "يوم الأرض" ومهرجان دير حنا

"التشريعي" يطلع على استعدادات "الأوقاف" بغزة لشهر رمضان

دعوات لإحياء "فجر سيف القدس" في المسجد الأقصى الجمعة القادم

موجةُ بثٍّ مُشتركة للإذاعات المحلية بغزة بمناسبة يوم الأرض

إعلان تيك توك داخلي

تعرف على التغييرات المتوقعة في تشكيل مصر أمام السنغال الليلة

29 مارس 2022 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
...
محمد صلاح

يدرس البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إجراء عدة تغييرات في تشكيل المنتخب خلال مباراة السنغال الليلة في داكار بتصفيات مونديال 2022 لظروف فنية أو للإصابات أو للإيقاف.

وتشير المعلومات الواردة من معسكر منتخب مصر أن كيروش يرغب في الدفع ببعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في التشكيل الأساسي لمباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضية بالقاهرة وانتهت بفوز مصر بهدف نظيف.

تأشيرة المونديال

ويتطلع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، لتجهيز لاعبيه بشكل جيد من أجل حصد تأشيرة مونديال قطر من محطة السنغال، خاصة بعد الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضي بهدف نظيف.

من أهم التغييرات المتوقعة التي سيشهدها منتخب مصر فى مباراة اليوم هي مشاركة ياسر إبراهيم في خط الدفاع بدلاً من محمد عبد المنعم، خاصة أن ياسر أبلى بلاءً حسناً في مباراة الذهاب بالقاهرة، حينما شارك بديلاً لعبد المنعم الذي غادر الملعب للإصابة في الأنف.

وينوي كيروش كذلك الدفع بـ على جبر أساسياً بدلاً من محمود حمدي الونش الذي سيغيب للإيقاف، ويأتي التفكير في على جبر بسبب طول قامته، الأمر الذي سيجعله قادراً على التعامل مع الكرات العرضية وأطوال لاعبي السنغال.

وهناك احتمالات قوية أيضاً بأن يدفع المدرب البرتغالي لمنتخبنا الوطني بـ عمر مرموش بدلاً من تريزيجيه، خاصة بعدما ساهم مرموش فى زيادة النزعة الهجومية لفراعنة حينما حل بديلاً في لقاء الذهاب بالقاهرة، باعتبار أن مرموش يمتلك سرعة مطلوبة في مثل هذه المباريات.

ومن التغييرات المتوقعة في مباراة الغد أيضاً، إمكانية مشاركة عمر كمال عبد الواحد في الجبهة اليمنى بدلاً من عمر جابر، خاصة أن عمر كمال قدم عروضاً جيدة مع منتخبنا الوطني في أمم أفريقيا الأخيرة.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#السنغال #منتخب مصر #تصفيات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة