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بالفيديو إطلاق صافرات الإنذار بالقدس في تمرين يحاكي "إطلاق صواريخ"

29 مارس 2022 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
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أطلق الاحتلال الإسرائيلي صافرات الإنذار في مدينة القدس، الثلاثاء، في إطار تمرين يحاكي إطلاق صواريخ على المدينة.

وسُمعت أصوات الصافرات بشكل متقطع، في أنحاء المدينة المحتلة، صباح الثلاثاء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في تغريدة على تويتر، أمس الإثنين: "سيتم إجراء تمرين استعدادا للطوارئ من خلال قيادة الجبهة الداخلية في القدس".

وأضاف: "كجزء من التمرين، سيتم تنشيط إنذار في عدة مناطق بالمدينة"، متابعا "يُطلب من (السكان) التدرب على دخول المناطق المحمية أثناء تفعيل الإنذارات، والتأكد من استعدادهم للطوارئ".

وقال موقع "تايمز أوف (إسرائيل)" الإخباري، إن التمرين يحاكي إطلاق صواريخ على المدينة، وعادة ما يتم إطلاق صافرات الإنذار، حال استشعار إطلاق صواريخ، لتمكين المستوطنين من التوجه إلى المناطق المحمية.

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها إطلاق صواريخ على  لمدينة، العام الماضي عبر المقاومة في غزة.

ففي شهر مايو/أيار الماضي وخلال العدوان على غزة الذي استمر 11 يوما أطلقت المقاومة في قطاع غزة صواريخ على مناطق بالقدس.  

ونشب العدوان بعد اعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى، وعلى المواطنين في منطقة باب العامود بالمدينة، ومحاولة طرد عائلات فلسطينية من منازلها في الشيخ جراح.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #إطلاق صواريخ #صافرات إنذار

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