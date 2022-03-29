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"التشريعي" يطلع على استعدادات "الأوقاف" بغزة لشهر رمضان

29 مارس 2022 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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جانب من جلسة الاستماع لوكيل وزارة الأوقاف

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبد الهادي الأغا، وللاطلاع على سير عمل الوزارة وخططها المستقبلية.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب د. عبد الرحمن الجمل، ومقررها النائب د. يوسف الشرافي، وأعضاؤها النواب د. محمد شهاب، ود. سالم سلامة، ويحيى العبادسة، فيما رافق وكيل وزارة الأوقاف لفيف من المدراء العامون في الوزارة.

واطلع النواب على أوضاع الوزارة واهم الإنجازات والمعيقات، إضافة إلى استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وخططها خلاله، كما استمع النواب إلى جهود وزارة الأوقاف في إدارة وتنظيم وتسيير موسم العمرة الحالي.

وتم مناقشة تقارير ديوان الرقابة الإدارية والمالية المتعلق بعمل الوزارة.

وبحثت اللجنة مع الوزارة عددًا من شكاوى المواطنين الواردة إليها، حول عمل الوزارة، وتم التأكيد على ضرورة معالجة كافة الإشكالات.

هذا وأعرب النواب عن تقديرهم العالي للوزارة في عملها سيما فيما يتعلق بالاهتمام بالوقف وتطوير اعمال الوقف، إضافة إلى الاهتمام الكبير بالقرآن وعلومه وحلقات تحفيظ القرآن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهر رمضان #التشريعي #الأوقاف

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