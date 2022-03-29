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موجةُ بثٍّ مُشتركة للإذاعات المحلية بغزة بمناسبة يوم الأرض

29 مارس 2022 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
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عقدت الإذاعات المحلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، موجة بثّ مشتركة تحت عنوان "وطن واحد " وذلك بمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني الذي يُوافق 30 آذار/ مارس من كلّ عام.

وانطلق البثُّ المُوحّد من مقر إذاعة صوت الأقصى المحلية بمدينة غزة، في تمام الساعة ال11 صباحًا، ومن المُقرّر أن يستمرَ حتى الساعة 1 ظهرًا.

والإذاعات المُشاركة في البث هي: إذاعة صوت الأقصى، وإذاعة صوت القدس، وإذاعة صوت الشعب، وإذاعة صوت الوطن، وإذاعة الرأي الفلسطينية، وإذاعة الشباب، وقناة طيف المرئية، وإذاعة نماء، وإذاعة القرآن الكريم - وزارة الأوقاف، وإذاعة الأسرى، بالإضافة إلى إذاعة الأقصى مباشر.

ويوم الأرض الفلسطيني هو يوم يُحييه الفلسطينيون في 30 آذار من كلِّ سنة، وتَعود أحداثه لآذار 1976 بعد أن قامت سلطات الاحتلال بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة الفلسطينيّة، وقد عمّ إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن ارتقاء ستة شهداء فلسطينيين وأُصيب واعتُقل المئات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الإذاعات المحلية #يوم الأرض الفلسطيني #يوم تراثي #يوم فلسطيني

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