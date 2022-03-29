الكشف عن زيارة سرية لوزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال للأردن

أفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عمار بارليف، زار الأردن سرًّا، يوم الأربعاء الماضي، والتقى بوزير الخارجية، أيمن صفدي.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال الصحفي في موقع "واللا" الإخباري، باراك رافيد: "زار وزير الأمن الداخلي عمار بارليف الأردن سرًّا الأربعاء الماضي والتقى بوزير الخارجية أيمن صفدي".

وقال مسؤول إسرائيلي إنّ الهدف من الاجتماع هو "التنسيق في رمضان من أجلِ تخفيف التوترات ومنع التصعيد في القدس".

وأضاف رافيد: "تثير الظروف في هذه الحساسيات مخاوف في (إسرائيل) والأردن والولايات المتحدة والسلطة في رام الله من اشتباكات في الأماكن المقدسة في القدس يمكن أن تؤدي إلى التصعيد".

ونقل رافيد عن مسؤول في دولة الاحتلال أنّ اللقاء بين "بارليف" و"الصفدي"، كان في "جوٍّ جيدٍ جدًّا".

ووفق المصدر ذاته أنّ المسؤول الإسرائيلي نقل طلبًا عن الجانب الأردني رغبته زيادة حراس الوقف في الحرم القدسي وأن وزير الأمن الداخلي للاحتلال أعرب عن قلقه بزعم وجود بعض أعضاء الوقف من أنصار حركة حماس".

واستطرد باراك رافيد: "صرّح المسؤول الإسرائيلي أنّ الأردنيين هم من بادروا إلى الاجتماع وتنسيقه"، كاشفًا أنه وقبل أيامٍ قليلة، التقى بارليف، مع وزير الشؤون المدنية في السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين