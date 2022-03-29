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"الأوقاف" بغزة: سفر المعتمرين سيكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع

29 مارس 2022 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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الكعبة المشرفة (أرشيف)

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، أنه تم التوافق مع الجانب المصري بخصوص آلية سفر المعتمرين.

وقالت الأوقاف في بيان مقتضب عبر صفحتها الإلكترونية، اليوم الثلاثاء: "تم التوافق مع الأشقاء في الجانب المصري، على تغيير ظروف عمل معبر رفح خلال استقبال أفواج المعتمرين، مؤكدة استمرار موسم العمرة بتخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لسفر المعتمرين.

وأكدت أن التغيير سيكون بما لا يؤثر سلبا على المسافرين المسجلين من أصحاب الحاجات كالمرضى والطلبة والإقامات، مشيرةً إلى أن الاستجابة المقدرة بحل بعض القضايا اضطرت الوزارة لاتخاذ قرار تعليق رحلات العمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#معتمرين #سفر المعتمرين #وزارة الأوقاف بغزة

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