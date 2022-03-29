الاحتلال يعتقل شابا بزعم "التسلل" شرق خان يونس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل (الاثنين/الثلاثاء)، شابا، بزعم اجتيازه السياج الحدودي الفاصل جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات الاحتلال المتمركزة قرب السياج الفاصل شرق خان يونس، اعتقلت شابا، لم تعرف هويته".

وأضافت المصادر أنه ترافق مع عملية الاعتقال، إطلاق الاحتلال نيران رشاشاته، وقنابل إنارة.

وعلى فترات متقاربة؛ يعلن جيش الاحتلال اعتقال فلسطينيين، بدعوى "التسلل" من غزة، حيث يحظر على الفلسطينيين، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر،(المنطقة العازلة)، حيث تطلق النار على كل من يتواجد فيها أو تعتقلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين